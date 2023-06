Voici une série de brèves concernant les académies :Pap Ndiaye annonce des "investissements massifs" dans 40 collèges de Seine-Saint-DenisLa région Occitanie vote une nouvelle dotation exceptionnelle pour compenser les surcoûts énergétiques des lycéesL’agence de développement et d’urbanisme de Lille publie un rapport sur la mixité sociale et scolaire dans les QPV1,4 M€ dépensé au titre du CNR dans l’académie de LyonDans l’académie de Nice, le ministère et la ville dénoncent "des atteintes très graves au principe de laïcité" dans trois écoles, un collège et un lycée, etc.