Lors du Cneser du 13 juin 2023, le projet d’arrêté qui permet la création de deux écoles internes d’ingénieurs dans les universités d’Amiens et d’Artois a été adopté, avec 25 voix pour et six abstentions. Ces deux établissements formeront avec l’Eiloc (université du Littoral) un institut polytechnique des Hauts-de-France, conformément à la stratégie portée par la coordination territoriale A2U. Les membres du Cneser ont aussi approuvé le décret de transformation de l’observatoire de la Côte d'Azur en grand établissement, censée faciliter son intégration dans l’EPE niçois.