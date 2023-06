BPIFRANCE. Publication d’un avenant aux conventions entre l’État, l’Epic Bpifrance et la société par actions simplifiée Bpifrance Investissement relatives à l’action "Accélération de la croissance (fonds propres)" pour les volets "Fonds écotechnologies 2", "Société de projets industriels 2" et "Fonds national de venture industriel - FNVI ", ainsi qu’à l’action "Aides à l’innovation "bottom-up" (fonds propres)" pour le volet "Multicap croissance - MC4". CONTRÔLE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE....