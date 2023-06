Le MENJ annonce le 12 juin 2023 la signature de l’accord "télétravail" par le ministre, Pap Ndiaye, et cinq organisations syndicales (FSU, Unsa, Sgen-CFDT, CGT, Snalc). Le communiqué précise qu’il sera également signé par la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cet accord est la déclinaison de l’accord interministériel signé le 13 juillet 2021. Il s’applique à tous les personnels de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, "à la seule exception des professeurs qui ne peuvent être concernés compte tenu de leurs fonctions", précise le MENJ. L’accord vise les personnels administratifs, sociaux, de direction, d’éducation (CPE, AED, AESH) et de santé. AEF info avait dévoilé, en mars, les principales lignes du projet d’accord (lire sur AEF info). "Il s’agit du premier accord majoritaire depuis de nombreuses années au MENJ", s’est félicité Pap Ndiaye.