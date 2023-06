Les représentants de l’Uncam, de l’Unocam et des syndicats dentaires se sont réunis le 9 juin 2023 pour une nouvelle séance de négociations conventionnelles. Alors que les ces discussions doivent absolument aboutir d’ici mi-juillet pour éviter le recours à un règlement arbitral, peu d’avancées ont été enregistrées lors de cette séance et la plupart des questions et attentes des syndicats restent encore sans réponses. En parallèle, les premières dissensions émergent, notamment sur la question d’une possible régulation des installations des chirurgiens-dentistes.