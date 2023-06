FONCTION PUBLIQUE CSA ÉDUCATION NATIONALE. Un arrêté du 25 mai 2023 précise modalités d’utilisation du contingent annuel d’autorisations d’absence des membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des comités sociaux d’administration ministériels, des services déconcentrés et des établissements publics des ministères chargés de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / LOI 3DS....