Les 35 établissements membres et associés de la Comue Université de Lyon ont signé le 7 juin 2023 une charte RSE commune afin de "faire de la transition socio-écologique un marqueur fort du site". Ils ont également adopté une feuille de route 2023/2024 avec quatre axes prioritaires :Sensibiliser, former, mobiliser, axe piloté par l’Insa Lyon et l’UCLySe déplacer, au quotidien et à l’international, piloté par Sciences Po Lyon et l’université Gustave EiffelAcheter durablement, axe piloté par l’ENS de Lyon et VetAgro SupPlanifier, suivre et évaluer, axe piloté par le Crous de Lyon et l’École Centrale de Lyon."Le déploiement de cette feuille de route fera l’objet de compte rendu régulier auprès des gouvernances, avec un temps fort annuel qui viendra dresser le bilan de l’année et identifier les nouvelles priorités", précise la Comue.