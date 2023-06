La DGCCRF pointe les "défauts d’information" des opérateurs de téléconsultation dans son bilan annuel

La DGCCRF , dans une récente présentation de son bilan annuel, indique avoir mené sur 2020 une enquête "exploratoire" auprès des opérateurs de télémédecine. Cette enquête, menée dans certaines pharmacies et au siège de plusieurs sociétés réalisant des téléconsultations, visait à vérifier le respect du Code de la consommation en matière d’information des patients, ainsi que le respect des pratiques concurrentielles. Au final, sur 103 contrôles menés auprès de 69 opérateurs, la Direction relève un taux "d’anomalies" de 23 %, lié soit à des défauts d’information sur les tarifs et honoraires, soit à des "pratiques commerciales trompeuses," comme le fait par exemple de présenter un service de téléconseil (non remboursable par l’AMO) comme une véritable prestation de téléconsultation. 12 avertissements et 5 injonctions ont été adressés à des opérateurs.