"Interroger les pratiques pédagogiques sous l’angle des transitions sociétales", "transgresser pour élargir sa palette de perspectives pédagogiques", "recréer l’acte pédagogique en le fondant sur le désir et le plaisir d’apprendre" : ce sont les trois pistes de réflexion proposées par Didier Paquelin, professeur titulaire de la chaire de leadership en pédagogie de l’enseignement supérieur de l’université Laval (Québec), aux enseignants du groupe Insa. Il est intervenu en clôture du 8e colloque pédagogie et formation du groupe Insa, organisé du 7 au 9 juin 2023 à Rennes. Derrière ces thématiques, une question de fond : comment former les ingénieurs de demain ? Il répond aux questions d’AEF info.