Pour le réseau des Inspé, le rapport de la mission d’évaluation de la réforme Blanquer, présenté à l’Assemblée nationale le 7 juin 2023 (lire sur AEF info), "élude malheureusement à nouveau les vraies questions", réagit-il dans un communiqué, le 12 juin. "Ce rapport, pour lequel on notera que les auteurs peinent à s’entendre, semble n’avoir comme unique visée que le démantèlement de la réforme précédente, comme en atteste la proposition de l’un des rapporteurs de revenir à un système de recrutement des enseignants avec un concours en fin de M1 dont on sait les critiques qu’il a suscitées", est-il écrit. Pour le réseau, le texte montre "une méconnaissance profonde de la réalité d’un métier complexe qui s’apprend : pour être enseignant, il faut pouvoir maîtriser des compétences professionnelles explicites articulant des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être en situation".