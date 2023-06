Les ministres européens de l’Emploi et des Affaires sociales se sont accordés, lundi 12 juin 2023, sur une position commune dans le cadre des discussions à venir avec le Parlement sur la proposition de directive sur les travailleurs des plateformes. Le Conseil de l’Union européenne plaide pour une approche plus restrictive de la présomption de salariat, qui s’appliquerait si la relation entre le travailleur et la plateforme remplit un certain nombre de critères.