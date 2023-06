Tamym Abdessemed, directeur général adjoint stratégie, institutionnel et territoire d’Excelia Business School, a présenté la "réponse inédite face aux enjeux climatiques" de l’école, lors d’une conférence de presse à Paris le 12 juin 2023. Elle s’appuie sur trois "piliers stratégiques" : l’augmentation de l’offre pédagogique, une recherche renforcée sur le thème de l’eau, et un effort d’exemplarité sur ses campus. Par ailleurs, Excelia indique avoir "déjà bouleversé" son plan de recrutement et prévoit de diminuer sa consommation d’eau sur ses campus de 20 %.