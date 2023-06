François Houllier, PDG de l’Ifremer, et Laurent Michel, DGEC au MTE, annoncent, lundi 12 juin 2023, avoir renouvelé la convention qui fixe les objectifs des missions d’appui scientifique de l’Ifremer pour le déploiement de projets d’énergies renouvelables en mer. L’Ifremer s’engage à soutenir l’État dans la conduite des débats publics sur la planification de l’éolien en mer et dans la définition des états initiaux de l’environnement dans les zones des futurs parcs EMR. L’Ifremer apporte son expertise en matière de protocoles de suivi de données et de suivi environnemental et participe à la formation des prestataires de l’État. L’Observatoire national de l’éolien en mer doit monter en puissance en 2023 et une revue mondiale inédite des connaissances scientifiques, portée par l’Ifremer et le CNRS, doit être lancé sur les effets de l’éolien en mer sur les écosystèmes.