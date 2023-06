Un mois après la création officielle de la délégation au numérique en santé (DNS) au rang de direction, le ministère de la Santé salue ce renforcement, recommandé par l’Igas, élargissant son action "en France et Europe". Consultée par AEF info, la mission Igas préconise une clarification du rôle de la DNS par rapport à l’ANS, une réorganisation des systèmes d’information dans le champ de la santé, et l’intégration dans la Cog de la Cnam d’un volet numérique concernant la e-prescription, le bouquet de services pro et Mon Espace Santé, ce afin "d’asseoir le rôle pilote de la DNS".