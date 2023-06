Le rectorat de Besançon a conçu deux applis mobiles pour les élèves allophones et itinérants

Le Casnav de l’académie de Besançon a développé deux applications destinées aux élèves allophones et aux élèves non-sédentaires. Leur objectif : favoriser la continuité scolaire. Ces applications ("kit français" et "dik-ap"), gratuites, contiennent des explications traduites dans plusieurs langues. Elles ont été présentées, pour qu’ils en soient les relais, à l’ensemble des adultes impliqués dans l’accompagnement des jeunes qu’elles visent : aux professeurs des UPE2A et des unités pédagogiques spécifiques, aux travailleurs sociaux, aux partenaires associatifs. Elles ont vocation à pallier les difficultés des enseignants qui n’arrivent pas à joindre les élèves qui vivent dans des conditions matérielles difficiles et/ou qui ne pratiquent pas encore le français. Elles contiennent des ressources qui doivent susciter avant tout l’intérêt des jeunes tout en étant accessibles en toute autonomie.