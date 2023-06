Un an et demi après le transfert de la collecte de la contribution unique des employeurs à la formation professionnelle et à l’alternance des Opco aux Urssaf et à la MSA, France compétences en tire un premier bilan "très positif". Outre l’augmentation de la masse salariale en 2022, ce transfert a permis d’améliorer le rendement de la collecte en touchant de nouvelles entreprises. Pour autant, des effets de bord importants se produisent pour les Opco qui doivent gérer des changements de périmètre qui impactent leur surface financière. De plus, certaines questions restent en suspens.