Les deux mesures principales de revalorisation indiciaire annoncées par le ministre de la Fonction publique lors de la multilatérale sur le pouvoir d’achat avec les organisations syndicales ce 12 juin 2023 (une hausse du point d’indice de 1,5 % en juillet et une attribution de 5 points en janvier 2024) se traduiront par une progression annuelle moyenne de 2,5 %, selon le ministère. Les points d’indice octroyés au bas de grille concerneront un peu plus de 1,44 million d’agents. Quant à la prime "pouvoir d’achat", elle sera versée à près de 50 % des agents de l’État et 70 % des hospitaliers.