"Nous avons pour projet de proposer une thèse 'entrepreneuriat' fléchée vers la création d’entreprise, et ce, dès l’inscription du doctorant", annonce Stéphanie Kuss, directrice générale du Réseau Curie, en ouverture du congrès 2023, organisé à Reims du 12 au 14 juin 2023. Guillaume Gellé, président de France universités, évoque pour sa part le déploiement des PUI et souligne qu’un "grand pas a déjà été franchi par les universités", invitant à "poursuivre et même à amplifier", ce mouvement.