Peu de temps après l’affaire Orpea en début d’année 2022 révélée par le journaliste Victor Castanet, auteur du livre-enquête "Les Fossoyeurs", le gouvernement a pris des mesures pour renforcer le contrôle des Ehpad, former davantage d’inspecteurs et sanctionner les établissements qui ne respectent pas les règles (financières, administratives, sanitaires). Dans une série d’entretiens et de reportages, AEF info revient sur cette mesure centrale de la réponse de l’exécutif au nouveau scandale frappant le secteur du grand âge.