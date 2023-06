À quelques semaines de la présentation des "grandes lignes" de la programmation pluriannuelle de l’énergie par le gouvernement, attendues cet été, Engie joue sa carte. Dans ses scénarios pour la France et l’Union européenne pour 2030 et 2050, l’énergéticien appelle à ne pas miser uniquement sur l’électrification et promeut les "molécules" décarbonées que sont le biogaz ou encore l’hydrogène vert. Il fait aussi valoir sa position sur le chauffage des logements en mettant en avant des solutions comme la pompe à chaleur hybride plutôt qu’une interdiction des chaudières à gaz.