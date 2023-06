La CGT confirme son refus de signer l’ANI sur la transition écologique et le dialogue social

"Les questions environnementales ont enfin été abordées entre patronat et syndicats au niveau national et interprofessionnel dans le cadre d’un cycle de négociations. Malheureusement, le texte qui en ressort manque cruellement d’ambition et est très loin des attentes de la CGT" qui confirme, mardi 23 mai 2023, qu’elle ne signera pas l’ ANI sur la transition écologique et le dialogue social. La confédération dénonce un texte "ni normatif ni prescriptif", qui "ne crée aucun droit supplémentaire permettant aux salariés de se saisir réellement de la question environnementale, ni aucune obligation nouvelle pour les employeurs". Cette négociation est "une occasion manquée que la CGT regrette". Pour l’heure, la CFDT et la CFTC ont décidé de signer et la CFE-CGC et la CGT de ne pas le faire. Force ouvrière devrait finalement se prononcer début juin sur ce texte.