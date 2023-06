Créée il y a quatre ans par un entrepreneur de la tech, Cyril Zimmermann, avec le soutien financier des grandes entreprises de la métropole Aix-Marseille et des collectivités, l’école du numérique inclusive La Plateforme n’en finit plus de grandir. En 2026, elle projette d’accueillir 3 000 étudiants sur un mega-campus urbain de 25 000 m2, au pied des quartiers Nord de Marseille, conçu comme un tiers-lieu ouvert aux riverains. Inspirées par les écoles du numérique de la Silicon Valley, ses formations en alternance gratuites sans condition de diplôme s’adressent aux jeunes qui échappent à l’enseignement supérieur classique et visent à répondre aux besoins réels des entreprises dans les métiers du numérique. "On ne forme pas assez et on recrute mal", résume Cyril Zimmermann, qui ne cache pas son ambition de devenir la "première école du numérique par alternance".