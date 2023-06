Réforme du lycée, Parcoursup, mais aussi cordées de la réussite, campus connectés, tutorat : Gabriele Fioni, recteur ESRI, Étienne Maurau, Draio et Olivier Rey, IGÉSR, ont dialogué le 7 juin 2023 autour de la réalité du "continuum bac -3/bac +3". Interpellés par un enseignant, professeur principal en terminale, les appelant à revenir au principe de réalité, avec "des élèves angoissés" et un système éducatif "toujours plus inégalitaire", ils répondent que Parcoursup est un "totem" qui "ne doit pas faire oublier l’essentiel" : l’ouverture des possibles pour tous les jeunes.