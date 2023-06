Former les futurs ingénieurs aux enjeux socio-écologiques : c’est le projet qui a démarré en 2019 à l’Insa Lyon. Créée en 2021, la formation ETRE (enjeux de la transition écologique) a mobilisé une centaine de personnes, dans une logique interdisciplinaire. À l’occasion du 8e colloque pédagogie et formation du groupe Insa, Solène Tadier et Arnaud Sandel, co-responsables d’ETRE, reconnaissent que "l’appropriation des supports pédagogiques a été très chronophage", mais observent aussi "une motivation impressionnante des équipes pédagogiques", et "un réel effet transformant de la formation".