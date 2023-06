En un an, 200 entreprises cotées ont présenté des objectifs de neutralité carbone, portant le nombre total à plus de 900 entreprises, rapporte Net Zero Tracker, qui a publié le 12 juin son bilan des engagements des acteurs privés et publics. Il fait néanmoins part de son "inquiétude" car les objectifs annoncés manquent encore de crédibilité avec une faible couverture du scope 3 et un recours à la compensation carbone. Net Zero Tracker recense par ailleurs 734 grandes entreprises cotées en Bourse qui n’ont toujours pas d’objectif de réduction des émissions.