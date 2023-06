"Les services de l’inspection du travail ont besoin d’être informés rapidement de la survenance d’un accident du travail mortel" afin de réaliser au plus vite des constats sur place, rappelle le ministère du Travail dans un communiqué daté du 11 juin 2023. C’est pourquoi un décret publié le même jour impose à l’employeur d’informer l’inspecteur du travail "immédiatement et au plus tard dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur". Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe (1 500 euros).