"Les programmes et les visées de l’école ménagent des espaces pédagogiques au sein desquels le développement de la culture statistique des élèves peut être accompagné", assure un rapport de trois inspections générales de mars 2023 sur "la culture statistique des Français". Néanmoins, "la difficulté d’un portage nécessairement partagé et l’absence d’une identification claire de la culture statistique comme un objet d’étude transdisciplinaire et une visée, semblent constituer un point de fragilité". Le rapport émet des recommandations pour améliorer la place de la culture statistique à l’école.