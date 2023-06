ClimateView annonce, mardi 13 juin 2023, avoir bouclé une levée de fonds de 14 M€ auprès d’un consortium d’institutions financières, d’investisseurs en infrastructures et de sociétés de venture capital de toute l’Europe. De quoi permettre à la start-up suédoise de déployer davantage sa solution ClimateOS, une plateforme qui "combine des données et une analyse systémique pour permettre aux villes de planifier, de gérer et de financer la transition vers une économie net zéro". Utilisé à ce jour par 30 municipalités, l’outil pourrait également accompagner les membres du programme "100 villes".