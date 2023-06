La méthodologie ACT développée par l’Ademe permet aux entreprises d’établir et d’évaluer leur plan de transition climatique. La déclinaison pour le secteur financier, à travers deux référentiels adaptés aux banques d’une part, et aux investisseurs d’autre part, est actuellement testée par sept banques et 18 investisseurs. De nombreux défis émergent déjà à mi-parcours de ce "road test", dont les résultats doivent alimenter une version finale annoncée pour septembre 2023.