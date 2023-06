Intelligence économique : Avisa Partners prend le contrôle de CEIS

Les sociétés Avisa Partners et CEIS , spécialisées dans l’intelligence économique, ont conclu "un rapprochement capitalistique par échange de titres", jeudi 16 janvier 2020. Le nouvel ensemble ambitionne de devenir "la première entreprise d’intelligence économique en Europe d’ici cinq ans", a déclaré à AEF info Matthieu Creux, président d’Avisa Partners. "L’objectif est de contrer la domination des acteurs anglo-saxons sur le marché." À elles deux, Avisa Partners et CEIS représentent environ 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 200 salariés.