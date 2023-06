Les trois années du programme grande école d’HEC évoluent pour prendre en compte les "grands défis sociétaux", présente l’institution lors d’une conférence de presse le 13 juin 2023. L’objectif : apporter plus de cohérence à l’ensemble du cursus en faisant appel au management, aux sciences sociales et aux sciences des données. La première année du programme sera marquée par la pluridisciplinarité et l’instauration d’un "parcours d’engagement" pour renforcer l’expérientiel. Le master intégrera quant à lui davantage les questions des enjeux planétaires.