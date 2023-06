Un projet de décret et un projet d’arrêté relatifs "au fonds académique de mutualisation (FAM) des ressources de l’apprentissage et de la formation continue" seront examinés lors du CSE du 15 juin 2023. Ces textes, qu'AEF info a consultés, ont pour objet d’intégrer les activités "d’apprentissage et de formation continue" gérées par les GIP FCIP dans la contribution au FAM, qui jusqu’alors n’était abondé que par les Greta. Les nouveaux fonds récoltés auprès des GIP FCIP serviront notamment au financement des "bureaux des entreprises" mis en place par la réforme du lycée professionnel.