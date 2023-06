Pôle emploi Normandie et l’AFT Transport & Logistique ont signé le 8 juin 2023 un "plan d’action" pour faciliter les recrutements dans ce secteur et encourager la construction de parcours professionnels chez les demandeurs d’emploi. L’accord est une déclinaison de celui conclu au niveau national en décembre 2022. Il vise à mener des actions dans les bassins d’emploi, comme du "job dating inversé", des visites de sites, la mobilisation d’experts, alors que les besoins en emploi sur le territoire normand pour la branche sont plus de 5 500. Ces actions concernent l’attractivité des métiers, l’information sur les compétences attendues et les formations proposées, mais aussi un élargissement du sourcing en ouvrant les recrutements aux publics des QPV, des ZRR, aux personnes en situation de handicap, et aux chômeurs de longue durée.