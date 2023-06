Nantes université publie, en juin 2023, la première édition d’un ouvrage nommé "IA pour les enseignants : un manuel ouvert". Gratuit et libre d’usage, il a été produit dans le cadre du projet Eramus+ "AI4T", soit avant la vague ChatGPT. L’objectif est de permettre aux enseignants de découvrir le sujet de l’intelligence artificielle, mais aussi de leur donner les clés de compréhension avant de choisir d’en user ou non dans leurs cours. "Dans chaque chapitre, on trouvera des éléments sur le fonctionnement de l’IA : en particulier, s’il y a beaucoup de jargon, certains termes reviennent souvent et il faut les comprendre : données, apprentissage, modèles, biais… On trouvera également des éléments sur l’impact de ces technologies en éducation, comment elles peuvent être utilisées. Et systématiquement, une analyse sur les enjeux éthiques", est-il indiqué.