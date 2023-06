Jeudi 8 juin 2023, Grand Paris aménagement, Linkcity et CDC habitat ont lancé la phase opérationnelle du quartier Parcs en scène et de la ZAC Senia, à cheval sur les communes de Thiais et d’Orly (Val-de-Marne). Un projet qui se veut ambitieux et qui prévoit de faire muter les entrepôts logistiques de la Senia en un quartier nouveau, tout près de la future gare de la ligne 14 du Pont de Rungis.