Poléthis, le comité d’éthique et d’intégrité scientifique de l’université Paris-Saclay est relancé, annonce l’université le 12 juin 2023. Placé auprès de la présidence, il a pour mission de superviser, au sein de l’université, les actions menées dans ces domaines. Créé en 2017au sein de la Comue Université Paris-Saclay, il a été modifié en 2022 pour que ses statuts s’accordent avec la nouvelle gouvernance de l’université. Ses membres sont renouvelés et Nathalie Guichard, professeure en sciences de gestion et du management, en est élue présidente.