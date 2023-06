Une délibération adoptée au Conseil de Paris de juin 2023 remplace deux NBI versées à certains agents de la gestion RH par le Rifseep : la NBI interdirectionnelle attribuée aux gestionnaires de personnels et celle des fonctionnaires chargés de gestion RH. Elle "s’inscrit dans la dynamique nationale générale de suppression des NBI, en substituant à ces NBI de 10 et 15 points une sujétion indemnitaire […] d’un montant net revalorisé". Ce montant est porté à 50 € ou 70 € en fonction des missions exercées au lieu des 39 € ou 59 €versés au titre des deux NBI. Le syndicat Supap-FSU critique le fait de remplacer la NBI, prise en compte dans le calcul des pensions, par une prime qui compte peu et sous certaines conditions. Pour Antoine Guillou, adjoint à la maire de Paris chargé des RH, la mesure concerne "un nombre faible d’agents" qui ne "bénéficiaient pas tous de l’ancienne NBI".