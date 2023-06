CDC Habitat, Ampère gestion et le groupe mutualiste Apicil lancent, le 12 juin 2023, "Eco résid", un fonds immobilier à impact social, environnemental et sociétal dédié aux détenteurs d’un contrat d’assurance-vie ou d’épargne retraite. Le portefeuille d’actifs est notamment constitué de logements intermédiaires et abordables dans les zones tendues, et de produits d’habitat spécifique pour les étudiants et les seniors. Alors que ce fonds pourrait atteindre une valorisation annuelle de plus de 100 millions d’euros, CDC Habitat y voit un nouveau levier de diversification de ses financements.