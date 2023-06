Comme espéré par les syndicats, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini a annoncé un geste sur le point d’indice lors d'une réunion multilatérale sur le pouvoir d’achat ce lundi 12 juin 2023. La valeur du point d’indice sera revalorisée de 1,5 % à compter du 1er juillet prochain. En complément, entre 1 et 9 points seront accordés aux agents les moins rémunérés ainsi que, à la rentrée, une prime de pouvoir d’achat entre 300 et 800 euros. Par ailleurs, 5 points seront distribués à tous les agents publics au 1er janvier 2024 et le remboursement des frais de transport amélioré.