INSP. Un arrêté rectificatif porte nomination de la présidente et des membres du jury du concours externe spécial d’entrée à l’iNSP de 2023. BTS. Un arrêté abrogeant l’arrêté du 25 juillet 1962 porte création d’un brevet de technicien supérieur pour le contrôle des rayonnements ionisants et l’application des techniques de protection. FORMATION PARAMÉDICALE. Un arrêté porte diverses modifications aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et...