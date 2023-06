L’université-Paris-Panthéon-Assas et la Chambre nationale des commissaires de justice, ont signé une convention de coopération le 7 juin 2023. L’objectif : "conduire des projets en matière de formation, assurer une meilleure connaissance de la profession de commissaire de justice et offrir aux étudiants des expériences professionnalisantes au cours de la licence et du master". La CNCJ facilitera dorénavant l’intégration des étudiants de Paris-Panthéon-Assas souhaitant faire un stage ou bénéficier d’un mentorat. En contrepartie, "l’université s’engage à mieux informer ses étudiants sur la profession de commissaire de justice". Est aussi prévue la création d’une formation dédiée à la préparation des examens d’accès à la formation professionnelle des commissaires de justice.