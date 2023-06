Voici une sélection d’événements pour la semaine du 12 juin 2023, marquée par la présentation des pistes du gouvernement pour décarboner le bâtiment, la CMP sur la PPL prolongeant le plafonnement de l’évolution des indices locatifs, le point de conjoncture de la Fnaim, la réunion trimestrielle du HCSF, l’examen par le Sénat, en commission, de la PPL relative au ZAN et, en séance, de celle contre les squats. La semaine verra également la tenue des rencontres nationales des Scot et pourrait s’achever par la signature de la convention quinquennale entre ALG et le gouvernement.