Présents depuis 1951 à Strasbourg, les Compagnons du Devoir viennent d’y inaugurer, le 9 juin 2023, un nouveau centre de formation (et siège régional), construit au cœur du quartier de Koenigshoffen avec le soutien des collectivités et de mécènes locaux. Conception "BIM", photovoltaïque, Fab Lab, etc. : la volonté a été d’en faire "un bâtiment intelligent" et "un support pédagogique", souligne Hervé Pointillart, délégué régional Grand Est des Compagnons du Devoir, dans un entretien à AEF info. Par son attractivité, l’édifice devrait également jouer un rôle clé dans la valorisation des métiers.