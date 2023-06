La Commission soumet à la consultation du public, du 9 juin au 7 juillet 2023, son projet très attendu d’acte délégué permettant l’application de la CSRD, directive européenne sur le reporting de durabilité. Elle propose que les entreprises de moins de 750 salariés puissent omettre les données sur les émissions de gaz à effet de serre du scope 3 et sur leur "main-d’œuvre propre" au cours de la première année d’application ; et les données sur la biodiversité et sur les travailleurs de la chaîne de valeur, les communautés affectées, les consommateurs et les utilisateurs finaux au cours des deux premières années d’application. Elle prévoit également un délai d’un an pour toutes les entreprises s’agissant des effets financiers anticipés liés aux sujets pollution, eau, biodiversité et utilisation des ressources ; et certaines données relatives à leur propre main-d’œuvre (protection sociale, personnes handicapées, problèmes de santé liés au travail et équilibre entre vie professionnelle et vie privée). AEF info reviendra en détail sur ce jeu de normes dans les prochains jours.