"Au-delà de la République et de ses serviteurs, le SDLP protège aujourd’hui de plus en plus les libertés publiques", salue Gérald Darmanin vendredi 9 juin 2023 à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), lors de la célébration des dix ans de ce service de la police chargé de la protection de personnes, notamment. Le commissaire Pierre Freyssengeas, porte-parole du SDLP, explique que "le type de missions a changé" depuis la "bascule" des attentats de 2015 : "Nous protégeons plus qu’avant la sphère civile, religieuse et médiatique."