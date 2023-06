Dans son rapport annuel 2023 publié lundi 12 juin 2023, le Net Zero Tracker pointe un ralentissement de la hausse du nombre de villes engagées en faveur de la neutralité carbone à travers le monde. La base de données issue du think tank britannique comptabilise 252 villes de plus de 500 000 habitants affichant un tel objectif, et estime que seules sept d’entre elles remplissent les critères définis par la campagne onusienne "Race to zero".