Le 17 juin 2013, quelques mois après l’effondrement du Rana Plaza, Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, signait la lettre de mission officialisant la création de la Plateforme RSE. Issue d’une demande des syndicats et des organisations patronales, cette structure, placée sous la houlette de France Stratégie, se voulait "un espace de discussions de toutes les thématiques liées à la responsabilité de l’entreprise". Dix ans plus tard, que reste-t-il de cette instance ? Alors que, depuis l’arrivée à Matignon d’Élisabeth Borne, le nombre de saisines par le gouvernement de la plateforme est nul, que la lettre de mission sur l’évaluation des labels qui lui avait été promis n’a jamais été signée… nombreux se questionnent sur l’utilité et l’avenir de la structure.