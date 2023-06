L’ancien numéro deux du CNPF puis du Medef, Denis Kessler, est décédé, vendredi 9 juin 2023. Personnalité influente du monde patronal des années 1990 et 2000, Denis Kessler a dirigé le groupe de réassurance Scor ces 20 dernières années. Saluant la mémoire d’"une des figures les plus singulières" du patronat, le Medef considère que Denis Kessler "aura marqué son temps par son engagement infatigable au service de l’économie et des entreprises".