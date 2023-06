Oise : le rectorat d’Amiens pointe "des formes d’autocensure" dans l’établissement catholique sous contrat Jean-Paul II

L’académie d’Amiens invite l’Institution Jean-Paul II, à Compiègne (Oise), à respecter "scrupuleusement" son contrat d’association avec l’État. Alerté par des enseignants inquiets de ne pas pouvoir parler librement d’IVG ou d’homophobie avec leurs élèves, le rectorat identifie "un problème d’autocensure sur certains points des programmes" et demande de "poser plus clairement l’autonomie des équipes enseignantes". Par ailleurs, le recteur d’Amiens a réalisé un signalement (appliquant l’article 40) auprès du procureur après avoir eu connaissance de propos tenus dans l’établissement.



Le rectorat d'Amiens vient de boucler son rapport d'inspection sur l’Institution Jean-Paul II. Cet établissement catholique sous-contrat accueille plus de 3 000 élèves à Compiègne. Il est sous le feu des projecteurs depuis que des enseignants ont alerté la presse, en premier lieu AEF info et Mediapart : ils reprochent à leur direction de les avoir empêchés d’emmener leurs élèves voir des films évoquant le droit à l’IVG et la répression de l’homosexualité.

Le rectorat a passé une journée sur place le 11 avril 2023 pour écouter les parties prenantes et évaluer la situation (lire sur AEF info). Le Dasen de l’Oise, Hervé Sébille, a fait part des conclusions de cette mission d’inspection vendredi 9 juin dans l’auditorium du lycée.

Joint par AEF info, le rectorat indique que le rapport d’inspection ne sera pas rendu public mais en partage les grandes lignes. Il indique que "le contrat d’association n’est pas remis en cause" mais appelle l’établissement à le respecter "scrupuleusement". En effet, si les programmes sont globalement respectés, "l’établissement n’assure pas l’intégralité des éducations transversales."

"Autocensure"



Les élèves du collège et du lycée sont initiés, comme les programmes le prévoient, aux valeurs et principes de la République, à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ou encore au développement durable. En revanche, "l’éducation à la sexualité et les formes de discrimination ne sont pas toutes travaillées avec le même degré d’approfondissement", pointe le rectorat.

Ainsi, "des activités qui évoquent la lutte contre l’homophobie sont constatées alors que d’autres qui mentionnent les LGBT phobies sont inexistantes". Le rectorat évoque aussi "des formes d’autocensure de la part de certains enseignants sur certains sujets sensibles du programme comme l’IVG, la contraception, l’homophobie." Il ne reprend donc pas le terme de "censure" utilisé par certains enseignants pour qualifier les décisions de l’équipe de direction au sujet de plusieurs activités pédagogiques.



D’après d’autres éléments consultés par AEF info, les inspecteurs ont constaté, en menant des entretiens dans l’établissement et en consultant des cahiers d’élèves et des cahiers de textes que "certains sujets sont compliqués" à aborder comme "l’identité de genre, l’homosexualité, la prévention des LGBT phobies" ou des "thématiques liées à l’enseignement de la philosophie ou des lettres". Selon eux, des enseignants n’osent pas évoquer ces sujets, par peur des réactions des familles ou de la direction. De plus, l’éducation à la sexualité est "largement impactée" par l’éducation religieuse et par l’influence de la pastorale au sein de l’établissement, soulignent-ils.

Prescriptions et recommandations

Les inspecteurs formulent plusieurs prescriptions et recommandations, que résume le rectorat pour AEF info.



Ils demandent à l’établissement de "reposer clairement le cadre" du contrat d’association avec l’État et de "veiller à la mise en œuvre intégrale des programmes, des horaires et de toutes les éducations transversales".



Ils demandent que soit "posée plus clairement l’autonomie des équipes enseignantes" et rappellent "la liberté de conscience des maîtres".

Ils recommandent de "rétablir le dialogue" au sein de l’établissement.

Selon les informations recueillies par ailleurs par AEF info, les inspecteurs se sont inquiétés lors de la réunion de restitution d’un "climat dégradé". Ils ont invité l’établissement à "renforcer la confiance entre l’équipe de direction et les enseignants" et à "réfléchir à son projet éducatif", en distinguant clairement ce qui relève de son caractère propre et de son contrat d’association avec l’État.



Les inspecteurs ont également indiqué qu’ils veilleraient au respect de leurs prescriptions. Ils ont évoqué la possibilité de diligenter une enquête administrative. "Ce n’est pas notre objectif mais nous n’hésiterons pas à le faire si les choses ne rentrent pas dans l’ordre", ont-ils déclaré, d’après des sources concordantes.

"Conflit de valeurs"



Le 17 mai, journée de lutte internationale contre les LGBT phobies, la direction n’a pas voulu qu’une campagne de sensibilisation, pourtant élaborée par le ministère de l’Éducation nationale (lire sur AEF info), soit exposée au CDI et dans des classes de troisième, au motif que cette campagne était réservée à l’enseignement public. Le lycée a préféré organiser deux journées autour de la "fraternité", rappelant sur une affiche que "tout homme est une histoire sacrée". Interrogé sur ce point, le rectorat indique que ces événements ne sont pas abordés dans le rapport parce qu’ils sont postérieurs à la visite des inspecteurs.

Une réunion a rassemblé la communauté éducative le 22 mai, en présence de l’évêque de Beauvais, Jacques Benoit-Gonnin. La direction, qui n’a pas souhaité répondre à AEF info, y a reçu le soutien du diocèse, de l’Ogec et de l’association de parents d’élèves. Selon plusieurs témoins, le chef d’établissement s’est dit "meurtri par des accusations violentes et injustes". "Il faut que ceux qui ont jeté l’opprobre […] aient le réel désir de cesser les actions négatives qui visent à détruire ce qui existe", a-t-il affirmé. L’évêque a quant à lui "remercié ceux qui ont été mis en cause" et a incité l’établissement à "retrouver l’unité là où elle a été blessée".



"L’ambiance est assez difficile dans l’établissement", commente une enseignante lanceuse d’alerte, qui regrette que les personnels et les enseignants soient "très divisés" mais assume d’avoir voulu défendre "les valeurs républicaines, notamment la liberté et l’égalité". "En interne, c’est devenu un réel conflit de valeurs […] Je suis contente que le recteur nous défende enfin et ne nous laisse pas seuls face à des gens qui nous traitent de menteurs", ajoute-t-elle, faisant référence à la réunion du 22 mai qu’elle a jugée "humiliante".



"Le compte rendu du rapport d’inspection reste très général et très flou", déplore une autre enseignante, constatant qu’aucun fait précis n’a été cité par les inspecteurs lors de la réunion de restitution. "Comment l’inspection académique peut-elle inviter une communauté à se reconstruire sans repartir de la vérité des faits ? Je n’ai jamais critiqué mon ministère mais il me semble que l’expression 'pas de vagues' correspond à une réalité", soupire-t-elle.