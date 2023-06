Le Ganil, infrastructure de recherche (ex-TGIR), basée à Caen et dédiée à la physique nucléaire, bénéficiera d’une enveloppe de 40 M€ au titre de la loi de programmation de la recherche pour moderniser son infrastructure, indique la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, lors d’un déplacement sur le site, vendredi 9 juin 2023. Le Ganil avait fait face en 2021 à un mouvement de grève de personnels pour dénoncer le manque de moyens financiers et humains. Une nouvelle équipe de direction est en place depuis, avec à sa tête Patricia Roussel-Chomaz, venue du CEA.